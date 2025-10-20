La emperatriz emérita Michiko cumple 91 años

Noticias

Tokio, 20 de octubre (Jiji Press)—La emperatriz emérita Michiko, esposa del emperador emérito Akihito y madre del emperador Naruhito, celebró su 91.º cumpleaños el lunes.

La emperatriz emérita se rompió el fémur derecho en octubre del año pasado, pero se ha recuperado casi al mismo estado que antes de la fractura. También continúa apoyando en su día a día al emperador emérito, que tiene 91 años y continúa recibiendo un tratamiento cardíaco. La emperatriz emérita pasa hoy más días cuidando de su esposo y de su propia salud.

Según un asistente, la emperatriz emérita se esforzó cada día en su rehabilitación en la Residencia Imperial Sento, situada en el distrito de Minato (Tokio), tras recibir el alta hospitalaria, con el fin de poder apoyar al emperador emérito lo antes posible.

Durante las hospitalizaciones del emperador emérito en el Hospital de la Universidad de Tokio, en mayo y julio, la emperatriz lo visitó cada día.

Cuando el emperador emérito, sonriendo, le dice “gracias” por su atento apoyo, la emperatriz emérita le devuelve la sonrisa asintiendo con dulzura.

