El PLD y el Nippon Ishin no Kai alcanzan un acuerdo en lo esencial para formar una coalición

Noticias

Tokio, 20 de octubre (Jiji Press)—Los líderes del Partido Liberal Democrático, en el poder, y del Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), en la oposición, acordaron en la mañana del lunes en una conversación telefónica formar un Gobierno de coalición entre ambas fuerzas políticas.

La presidenta del PLD, Takaichi Sanae, y el líder del Nippon Ishin no Kai, Yoshimura Hirofumi, firmarán un acuerdo de coalición en una reunión en persona el mismo lunes.

El acuerdo hará que sea casi seguro que Takaichi, quien fue elegida presidenta del PLD a comienzos de octubre, obtenga la nominación como primera ministra para suceder al saliente Ishiba Shigeru en la votación parlamentaria que se celebrará el martes, durante una sesión extraordinaria de la Dieta, el parlamento japonés, convocada para ese mismo día.

Durante la conversación telefónica, Yoshimura, que también es gobernador de la prefectura de Osaka, informó a Takaichi de la disposición del Nippon Ishin no Kai a formar una coalición con el PLD y le pidió que “impulsaran juntos a Japón”, según declaró a los periodistas en la sede del gobierno prefectural. La llamada fue realizada por el propio Yoshimura.

Se espera que el acuerdo de coalición incluya una política destinada a promulgar un proyecto de ley relacionado con la iniciativa de “segunda capital” propuesta por Nippon Ishin no Kai durante la sesión ordinaria de la Dieta del próximo año.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]