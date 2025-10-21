Afirman que Japón debería aspirar a ocupar un asiento cuasi permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU

Noticias

Tokio, 21 de octubre (Jiji Press)—Akasaka Kiyotaka, ex alto funcionario de las Naciones Unidas, declaró el lunes que Japón debería instar a la ONU a crear asientos cuasi permanentes en el Consejo de Seguridad y aspirar a ocupar uno de ellos.

“Deberían crearse asientos cuasi permanentes que permitieran reelecciones consecutivas, y Japón debería asegurarse uno”, afirmó Akasaka, ex subsecretario general de la ONU para Comunicaciones e Información Pública, en una rueda de prensa celebrada en Tokio, antes del 80.º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, que se conmemora el próximo viernes.

Con respecto al objetivo del Gobierno japonés de obtener un asiento permanente en el influyente órgano de la ONU, Akasaka señaló: “Es difícil lograrlo debido al poder de veto de China y Rusia.”

Akasaka añadió que, debido a los recortes en la ayuda exterior implementados por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, la ONU atraviesa una situación complicada.

Asimismo, destacó que la influencia de China, el segundo mayor contribuyente financiero de la organización, está aumentando en los asuntos internacionales, y subrayó la necesidad de que Japón desempeñe un papel más activo dentro de la ONU.

