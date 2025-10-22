La madre del acusado de asesinar a Abe Shinzō declarará ante el tribunal

Noticias

Nara, 22 de octubre (Jiji Press)—La madre de Yamagami Tetsuya, el acusado de asesinar al ex primer ministro Abe Shinzō con un arma de fabricación casera en Nara en 2022, comparecerá ante el tribunal como testigo de la defensa, según se supo el miércoles.

En la audiencia preparatoria final celebrada ese mismo día, el Tribunal de Distrito de Nara decidió que cinco testigos declararán a favor de Yamagami, de 45 años, y siete lo harán por parte de la fiscalía, de acuerdo con las solicitudes de ambas partes.

La primera sesión del juicio está programada para comenzar el próximo martes, y el tribunal tiene previsto emitir su fallo el 21 de enero del año que viene.

Según fuentes cercanas al caso, durante el proceso los abogados defensores de Yamagami planean solicitar una reducción de la pena, sin alegar su inocencia respecto al asesinato, al considerar que el crimen fue motivado por el sufrimiento que la Iglesia de la Unificación causó a su familia.

Entre los testigos de la defensa se encuentran su madre (quien se declaró en bancarrota personal tras donar alrededor de 100 millones de yenes a la secta religiosa), su hermana menor y un especialista en religión con amplios conocimientos sobre el problema de las grandes donaciones a las sectas y sus prácticas de venta espiritual.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]