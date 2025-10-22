La nueva primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, propondrá medidas económicas para finales de año

Noticias

Tokio, 21 de octubre (Jiji Press)—La Administración de la nueva primera ministra, Takaichi Sanae, comenzará a trabajar próximamente en la elaboración de medidas económicas para abordar el aumento de los precios con el fin de aprobar para finales de este año un presupuesto suplementario con el que financiarlas.

En la gestión económica y tributaria, es probable que el enfoque se centre en equilibrar la expansión fiscal mediante la política “responsable y agresiva” promovida por Takaichi, con la “reforma del gasto” exigida por el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), nuevo socio de coalición del Partido Liberal Democrático.

En el acuerdo de coalición ambos partidos se comprometieron a lograr que la Dieta apruebe antes de fin de año un proyecto de ley para eliminar el recargo provisional sobre el impuesto a la gasolina, como parte de los esfuerzos para combatir la inflación.

Takaichi también ha manifestado su intención de suprimir el tipo impositivo provisional aplicado al gasóleo. Se espera que las medidas económicas incluyan nuevos subsidios para las tarifas de electricidad y gas, tal como solicitó el Nippon Ishin no Kai.

Para elaborar el presupuesto del Gobierno para el ejercicio fiscal 2026, será necesario concretar antes de que termine este mes un plan para hacer gratuita la educación secundaria, una de las principales políticas insignia de Nippon Ishin no Kai. Otro tema que deberá debatirse es la propuesta de ofrecer gratuitamente las comidas escolares en primaria.

