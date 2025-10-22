Donald Trump visitará Japón a partir del lunes

Noticias

Tokio, 22 de octubre (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, anunció el miércoles que el presidente de EE. UU., Donald Trump, visitará Japón durante tres días a partir del lunes.

Trump tiene previsto celebrar su primera cumbre con la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, que asumió el cargo el martes, así como reunirse con el emperador Naruhito. Según un funcionario del Gobierno de Japón, se espera que la cumbre Japón-EE. UU. se celebre el martes.

Kihara declaró en una rueda de prensa que espera que la cumbre “sirva como una oportunidad para que ambos líderes construyan una relación de confianza y establezcan lazos de cooperación con el fin de seguir fortaleciendo la alianza entre Japón y EE. UU., y de promover un Indopacífico libre y abierto”.

También se prevé que Trump visite la base naval estadounidense de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, y se reúna con las familias de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte hace varias décadas.

En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo el martes, Takaichi afirmó que las relaciones entre Japón y EE. UU. son “la piedra angular de la política exterior y de seguridad de Japón”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]