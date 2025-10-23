Koizumi se muestra dispuesto a suavizar las normas sobre exportación de material de defensa

Noticias

Tokio, 23 de octubre (Jiji Press)—El nuevo ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjirō, se mostró dispuesto a suavizar las normas del país sobre la exportación de equipos de defensa.

El miércoles, en su primera rueda de prensa como ministro de Defensa, Koizumi afirmó que está dispuesto a revisar los tres principios sobre la exportación de material de defensa así como las directrices sobre la implementación de las reglas, teniendo en mente la posibilidad de eliminar las cinco categorías para las que se permiten las exportaciones, incluido el rescate y el transporte.

El acuerdo entre el gobernante Partido Liberal Democrático y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) para formar un Gobierno de coalición estipula que las cinco categorías serán suprimidas en una sesión ordinaria de la Dieta, el parlamento de Japón, en 2026.

“Nuestro país se enfrenta al entorno de seguridad internacional más duro y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, declaró. “Es necesario promover aún más la exportación de equipos de defensa”, añadió Koizumi, y continuó: “Basándonos en el acuerdo entre el PLD y el Nippon Ishin no Kai, avanzaremos en las discusiones necesarias con los ministerios y agencias pertinentes”.

Con respecto al plan para adelantar la revisión de los tres documentos gubernamentales relacionados con la seguridad nacional, Koizumi afirmó que el trabajo “debe acelerarse”, y expresó su intención de consultar con la primera ministra Sanae Takaichi sobre el calendario de dicha revisión.

