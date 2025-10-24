Una cifra récord de 529 estudiantes se quitaron la vida en Japón en 2024

Noticias

Tokio, 24 de octubre (Jiji Press)—Un informe del Gobierno reveló el viernes que en 2024 un total de 529 estudiantes de primaria, secundaria e instituto en Japón se quitaron la vida, 16 más que el año anterior y la cifra más alta desde 1980, año a partir del que se dispone de datos.

Según el Libro Blanco sobre la Prevención del Suicidio 2025, aprobado en la reunión del Gabinete ese mismo día, el total de suicidios en el país descendió en 1.517 casos respecto a 2023, hasta 20.320, la segunda cifra más baja desde que comenzaron las estadísticas en 1978.

El informe señala que los casos de sobredosis, incluidos los que involucran medicamentos de venta libre, representan una gran proporción de los intentos de suicidio entre los jóvenes. El Gobierno se apresura a tomar contramedidas, como la revisión de la ley de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para endurecer la regulación de la compra de medicamentos para el resfriado y la tos por parte de menores de 18 años.

Los suicidios entre estudiantes de primaria a instituto se han mantenido en sus niveles más altos desde la pandemia de la COVID-19. El total de 2024 incluyó 15 estudiantes de primaria, 163 de secundaria y 351 de instituto, y la cifra de estudiantes de secundaria marcó un récord histórico.

Los problemas escolares fueron el factor más común en los suicidios de personas de 19 años o menos, seguidos por cuestiones de salud y familiares.

