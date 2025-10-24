El Gobierno de Japón pretende crear una nueva agencia nacional de inteligencia

Noticias

Tokio, 24 de octubre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón está tratando de impulsar sus capacidades de inteligencia mediante el establecimiento de una nueva agencia nacional de inteligencia que supervisará los departamentos relacionados de las agencias y ministerios existentes.

El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, declaró el viernes en una rueda de prensa que ha recibido instrucciones de la primera ministra Takaichi Sanae para fortalecer las funciones de inteligencia del Gobierno. La nueva primera ministra puso en marcha su Gabinete el pasado martes.

“Impulsar las capacidades de inteligencia del país es un asunto apremiante para proteger los intereses nacionales y garantizar la seguridad de las personas dado que nos enfrentamos al entorno de seguridad más duro y complicado desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, afirmó. “Queremos definir pronto las cuestiones a discutir” sobre los detalles de la nueva agencia de inteligencia prevista, incluida su autoridad, mientras colaboramos con nuestro compañero de coalición.

El Gobierno tiene como objetivo crear la agencia elevando el estatus de la actual Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete. El jefe de la nueva agencia tendrá un rango equivalente al del director de la Secretaría de Seguridad Nacional, que actúa como centro de control de las políticas exteriores y de seguridad nacional del país.

La creación de una agencia de este tipo ha sido una propuesta defendida por Takaichi, y también fue incluida en el acuerdo de coalición entre el gobernante Partido Liberal Democrático, liderado por ella, y su nuevo socio, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón).

