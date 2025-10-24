Takaichi Sanae y Donald Trump conversarán por teléfono el sábado

Noticias

Tokio, 24 de octubre (Jiji Press)—El viernes se conoció que está previsto que la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantengan su primera conversación telefónica en la mañana del sábado, hora de Japón.

Al mantener una conversación poco después de su investidura como primera ministra el pasado martes, Takaichi tiene como objetivo construir una relación de confianza con Trump lo antes posible. También busca reforzar aún más la alianza entre Japón y Estados Unidos.

Trump tiene previsto visitar Japón del lunes al miércoles, en su primer viaje al país desde su regreso a la Casa Blanca. Se espera que Takaichi y Trump se reúnan en persona el próximo martes.

Durante la cumbre, se prevé que Takaichi y Trump confirmen la pronta implementación del acuerdo comercial entre ambos países y que debatirán sobre China, Rusia y Corea del Norte, así como sobre las formas de fortalecer las capacidades de defensa de Japón.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]