Se espera que el acusado de asesinar a Abe Shinzō se declare culpable ante el tribunal el martes

Tokio, 27 de octubre (Jiji Press)—Se prevé que Yamagami Tetsuya se declare culpable de asesinar al ex primer ministro Abe Shinzō durante la primera audiencia de su juicio en el Tribunal de Distrito de Nara el martes, más de tres años después del atentado mortal ocurrido en la ciudad de Nara en julio de 2022.

La defensa planea alegar que el daño que Yamagami sufrió a causa de la controvertida secta de la Iglesia de la Unificación estuvo detrás del crimen.

Por su parte, la fiscalía argumentará que no debe exagerarse la influencia de dicha organización en el incidente y que debe hacerse hincapié en la crueldad del crimen en sí.

El punto central del juicio será la severidad de la condena para el acusado, de 45 años. Se prevé que el proceso concluya el 18 de diciembre, y que el veredicto se emita el 21 de enero del próximo año.

Según la acusación, Yamagami disparó dos veces con un arma de fabricación casera contra Abe, quien pronunciaba un discurso de campaña en Nara el 8 de julio de 2022, antes de las elecciones a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta). El ex primer ministro murió por la hemorragia debida al daño causado en las arterias subclavias derecha e izquierda.

