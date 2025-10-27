Japón lanza con éxito una nave de carga en un cohete H3

Noticias

Tanegashima, prefectura de Kagoshima, 26 de octubre (Jiji Press)—La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) lanzó el domingo con éxito un cohete H3 con la primera unidad del vehículo de reabastecimiento HTV-X desarrollado recientemente.

El séptimo cohete H3 fue lanzado desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste de Japón, a las 9:00 de la mañana, y la nave de carga se situó en la órbita objetivo unos 14 minutos después del despegue.

Según JAXA, el carguero HTV-X se dirige a la Estación Espacial Internacional con sus paneles solares desplegados, según lo planeado. Llevará a los astronautas que se encuentran en la EEI comida y otros suministros, así como equipamiento para experimentos.

Se espera que el astronauta japonés Yui Kimiya, de 55 años, que se encuentra en la EEI, capture la nave con un brazo robótico poco antes de la 1:00 a.m. del jueves, hora de Japón.

El lanzamiento del HTV-X “es un papel importante que Japón debe desempeñar, así como una responsabilidad significativa que debería cumplir en el marco del proyecto internacional relacionado con la EEI, y (el exitoso lanzamiento de hoy) tiene gran importancia porque ahora se vislumbra un camino hacia su consecución”, declaró el presidente de JAXA, Yamakawa Hiroshi, en una rueda de prensa.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]