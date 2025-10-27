La prefectura de Akita estudia solicitar el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa para hacer frente a los ataques de osos

Noticias

Tokio, 27 de octubre (Jiji Press)—El gobernador de la prefectura de Akita, Suzuki Kenta, anunció el domingo que está considerando pedir el despliegue de tropas de las Fuerzas de Autodefensa a raíz de una serie de ataques de osos en la prefectura del noreste de Japón.

En un mensaje publicado en redes sociales, Suzuki comentó asimismo que planea visitar próximamente el Ministerio de Defensa, en Tokio, para hacer esta solicitud.

En el suceso más reciente, ocurrido el pasado viernes, un oso atacó a cuatro personas en el pueblo de Higashinaruse, dejando una víctima mortal.

“La situación ha ido más allá de lo que los gobiernos prefectural y municipal pueden manejar”, dijo Suzuki.

