El emperador Naruhito y el presidente de EE. UU., Donald Trump, se reúnen en el Palacio Imperial

Tokio, 27 de octubre (Jiji Press)—El 27 de octubre, el emperador Naruhito celebró una reunión en el Palacio Imperial con el presidente estadounidense Donald Trump, quien se encuentra de visita en el país. Se trata de la segunda vez que ambos se ven, después de la visita oficial que Trump realizó junto a su esposa Melania en mayo de 2019 como primer invitado de Estado de la era Reiwa. El encuentro duró unos treinta minutos.

Trump llegó al palacio alrededor de las 18:30 horas en el coche presidencial. El emperador lo recibió sonriente a la entrada y ambos se estrecharon la mano antes de ingresar juntos en la residencia.

Según informó la Agencia de la Casa Imperial, al comienzo de la reunión Trump expresó: “Es un honor tener la oportunidad de verle”, y añadió: “Quiero seguir fortaleciendo las relaciones entre Japón y Estados Unidos bajo la nueva primera ministra (Takaichi Sanae)”. El emperador respondió: “Confío en que su visita contribuya a reforzar aún más los lazos de amistad entre nuestros países”.

Trump habló luego de los esfuerzos que ha realizado para resolver conflictos en distintas regiones desde que asumió la presidencia. El emperador comentó: “Me apena profundamente que continúen los conflictos en diversas partes del mundo. Deseo de corazón que llegue la paz”.

A continuación, el emperador mencionó los logros del jugador japonés Ōtani Shōhei, de los Dodgers de las Grandes Ligas, y dijo que le alegraba saber que Trump lo valoraba. El expresidente respondió, aludiendo al también lanzador japonés Yamamoto Yoshinobu, que “los pitchers japoneses también son excelentes”.

Durante la conversación, el emperador recordó asimismo la viola que Trump le obsequió en 2019, comentando: “Me gusta mucho y la toco de vez en cuando”. Trump, por su parte, invitó al emperador y a la emperatriz a visitar la Casa Blanca: “Sería un honor recibirles allí”, afirmó.

La reunión concluyó poco después de las 19:00 horas. Al salir junto al emperador a la entrada del palacio, Trump señaló al monarca ante la prensa y lo describió como una “persona admirable”. El emperador despidió a Trump con un gesto de la mano mientras este subía al automóvil presidencial.

