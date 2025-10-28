El ex primer ministro Ishiba propone la restauración de un discurso antimilitarista de 1940

Noticias

Tottori, 27 de octubre (Jiji Press)—El ex primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, pidió el lunes que se restaure cuanto antes una porción borrada de un registro parlamentario de 1940 con un discurso antimilitarista en el que se criticaba la guerra de Japón con China.

“Sería significativo hacerlo este año, en el que se conmemora el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial”, declaró Ishiba en una rueda de prensa en la oficina del gobierno prefectural de Tottori, en el oeste de Japón.

En un comunicado publicado el 10 de octubre para conmemorar el 80.º aniversario del final de la guerra, Ishiba se refirió a dicho discurso pronunciado por el entonces diputado de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) Saitō Takao en la Dieta Imperial en 1940. En su alocución, Saitō denunció la campaña militar de Japón en China y fue por ello expulsado de la Cámara Baja.

Antes de abandonar su cargo como primer ministro el pasado 21 de octubre, Ishiba, miembro del Partido Liberal Democrático, en el poder, instruyó al PLD a trabajar con los partidos de la oposición para restaurar dicho registro.

Asimismo, comentó que el apoyo de los partidos de la oposición está creciendo, pero señaló la postura cautelosa del PLD. “Aunque el partido afirma que no se opone, también sostiene que esto llevará tiempo, pero no creo que sea una buena medida”, a lo que agregó: “su postura es cuestionable”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]