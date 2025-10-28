El partido Sanseitō presenta un proyecto de ley para prohibir el ultraje a la bandera de Japón

Noticias

Tokio, 27 de octubre (Jiji Press)—El partido político japonés Sanseitō presentó el lunes en la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta, un proyecto de ley en el que propone enmiendas al código penal para castigar a particulares que profanen la bandera nacional.

“Algunas personas bloquearon nuestros discursos de campaña sosteniendo banderas nacionales de Japón tachadas con cruces”, comentó el líder del Sanseitō, Kamiya Sōhei, en referencia a las elecciones a la Cámara de Consejeros que se celebraron en julio. “Es una blasfemia contra el país”, dijo ante los medios de comunicación.

El artículo 92 del Código Penal estipula que dañar o vandalizar una bandera nacional de otro país con la intención de insultar puede acarrear penas de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 200.000 yenes. Sin embargo, no existe una disposición similar para la bandera de Japón.

El Partido Liberal Democrático, en el Gobierno, y su compañero de coalición, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), estudian presentar un proyecto de ley similar. El Sanseitō espera obtener su apoyo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]