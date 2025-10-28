Sospechan que tres trabajadores de una planta de combustible nuclear de Japón sufrieron exposición interna

Noticias

Aomori, 28 de octubre (Jiji Press)—La empresa Japan Nuclear Fuel Ltd. (JNFL) informó que tres empleados podrían haber sufrido exposición interna a radiación mientras trabajaban en una planta de reprocesamiento de combustible nuclear usado en Rokkasho, en prefectura de Aomori, en el noreste de Japón.

Según el anuncio realizado por la empresa el lunes, los tres hombres, de entre 20 y 40 años, son empleados de una empresa asociada que había sido enviada a trabajar en una zona controlada de la planta.

Se detectó radiación en la cavidad nasal de uno de ellos, un hombre de unos 40 años, lo que llevó a la compañía a investigar si los tres habían sufrido exposición interna. JNFL señaló que ninguno de los trabajadores ha reportado cambios en su estado de salud hasta el momento.

De acuerdo con la empresa, los tres trabajaban en la sustitución de filtros destinados a eliminar materiales radiactivos del gas emitido por un tanque en un edificio utilizado para la desnitración de una solución mixta de uranio y plutonio, cuando los niveles de radiación aumentaron alrededor de las 11:10 a.m. del viernes.

