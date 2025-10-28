Takaichi Sanae aboga por una “nueva era dorada” para la alianza Japón-EE. UU.

Noticias

Tokio, 28 de octubre (Jiji Press)—Durante su primer encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump el martes, la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, abogó por la creación de una “nueva era dorada” para la alianza Japón-Estados Unidos.

Trump, que se encuentra de visita en Japón por primera vez en seis años, respondió que Japón es uno de los aliados más importantes de su país. Ambos líderes confirmaron asimismo la cooperación económica entre sus naciones.

Tras la reunión, Takaichi y Trump firmaron documentos para garantizar las cadenas de suministro de minerales críticos, incluidas las tierras raras, y para la aplicación progresiva del acuerdo arancelario bilateral.

Durante la cumbre en la Casa de Huéspedes del Estado en el Palacio de Akasaka, en Tokio, Takaichi, que asumió el cargo la semana pasada, se esforzó por establecer una relación personal de confianza con Trump. Dada la cooperación entre China, Rusia y Corea del Norte, también subrayó la fortaleza de la alianza Japón-Estados Unidos.

En sus palabras de apertura, Takaichi destacó que Japón y Estados Unidos cuentan con “la mayor alianza del mundo”.

