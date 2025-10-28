Takaichi Sanae pretende nominar a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz

Noticias

Tokio, 28 de octubre (Jiji Press)—Un alto funcionario del gobierno estadounidense informó que la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, transmitió al presidente estadounidense Donald Trump durante su encuentro en Tokio el martes que pretende nominarle al Premio Nobel de la Paz 2026.

Trump ha expresado desde hace tiempo su deseo de ganar dicho galardón.

Durante el encuentro, Takaichi elogió el papel de Trump como mediador en una disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, así como su “logro histórico sin precedentes” al negociar un alto el fuego entre Israel y el grupo paramilitar islamista Hamás. Asimismo, la primera ministra japonesa comentó al presidente de EE. UU. que el mundo comenzó a disfrutar de una mayor paz en un período de tiempo corto.

Takaichi afirmó que valora profundamente el “firme compromiso de Trump con la paz y la estabilidad mundial” y que se sintió profundamente impresionada e inspirada por el presidente.

