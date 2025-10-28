Yamagami se declara culpable de asesinar al ex primer ministro Abe Shinzō

Noticias

Nara, 28 de octubre (Jiji Press)—Yamagami Tetsuya se declaró el martes culpable del asesinato del ex primer ministro japonés Abe Shinzō en la ciudad de Nara el 8 de julio de 2022.

Durante la primera audiencia de su juicio en el Tribunal de Distrito de Nara, el acusado, que tiene 45 años, reconoció que los cargos que se le imputaban eran “todos ciertos”.

Según la acusación, Yamagami disparó dos veces con un arma de fabricación casera contra Abe, quien pronunciaba un discurso de campaña antes de las elecciones a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta). El ex primer ministro murió por pérdida de sangre a causa del daño en las arterias subclavias derecha e izquierda.

Por su parte, la defensa impugnó el cargo de uso de arma de fuego en violación de la Ley de Control de Armas y Espadas, argumentando que el arma casera utilizada en el ataque no está contemplada en dicha legislación.

Se espera que el juicio se centre en determinar la severidad del castigo que debe imponerse a Yamagami. El tribunal emitirá su veredicto el 21 de enero de 2026.

El proceso judicial durará 19 días, incluida una audiencia de reserva, y los interrogatorios a los testigos comenzarán el miércoles. El acusado declarará en cinco sesiones a partir del 20 de noviembre, y el juicio concluirá el 18 de diciembre.

De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, Yamagami habría expresado resentimiento hacia el controvertido grupo religioso Iglesia de la Unificación, después de que su madre quedara arruinada debido a las cuantiosas donaciones que hizo a dicha organización, y creía que Abe tenía vínculos con el grupo.

Antes del inicio de la audiencia, en la primera hora de la tarde, más de 700 personas hicieron fila frente al tribunal para presenciar este juicio de gran repercusión.

