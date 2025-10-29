Japón y EE. UU. revelan proyectos de inversión por valor de 400.000 millones de dólares

Noticias

Tokio, 28 de octubre (Jiji Press)—Los Gobiernos de Japón y Estados Unidos anunciaron el martes proyectos de inversión por valor de 400.000 millones de dólares con la participación de empresas japonesas y estadounidenses, incluida la construcción de centrales nucleares de última generación.

Los proyectos podrían enmarcarse dentro de un acuerdo descrito en un documento firmado el martes por la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, en el que se confirmó que se llevarán a cabo las inversiones japonesas en territorio estadounidense contempladas en el acuerdo arancelario entre ambos países.

Varias empresas japonesas, entre ellas Mitsubishi Heavy Industries Ltd. y SoftBank Group Corp., han manifestado interés en un total de 21 proyectos, que incluyen la construcción de centrales nucleares de última generación y grandes infraestructuras energéticas.

“Vamos a hacer un negocio extraordinario juntos”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión celebrada ese mismo día en Tokio con la primera ministra Takaichi Sanae.

Tokio se ha comprometido a invertir unos 550.000 millones de dólares en EE. UU. a través de una institución financiera vinculada al Gobierno, como parte del acuerdo arancelario con Washington. Los proyectos específicos serán decididos más adelante por un comité del Gobierno estadounidense.

