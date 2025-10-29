Japón y EE. UU. confirman que cooperarán para reforzar la disuasión

Noticias

Tokio, 29 de octubre (Jiji Press)—El ministro de Defensa de Japón, Koizumi Shinjirō, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmaron el miércoles su cooperación para reforzar las capacidades de disuasión y respuesta de la alianza bilateral, en un aparente intento de contrarrestar las amenazas de China.

En su primer encuentro en Tokio, Koizumi (nombrado bajo el Gabinete de la primera ministra Takaichi Sanae, que asumió el cargo la semana pasada) transmitió al secretario estadounidense el plan del nuevo Gobierno japonés para fortalecer sus capacidades de defensa.

Koizumi informó a Hegseth de que Japón elevará su gasto en defensa hasta el 2 % de su producto interno bruto antes de que finalice el actual año fiscal, es decir, dos años antes de lo previsto. Añadió además que Japón ha iniciado una revisión de tres documentos de seguridad nacional.

El ministro japonés reafirmó el compromiso de su país con el fortalecimiento de sus capacidades defensivas con el fin de profundizar la alianza bilateral.

“Es un paso importante hacia adelante, y confiamos en que se implemente lo antes posible”, declaró Hegseth en una rueda de prensa conjunta tras la reunión, en referencia al compromiso japonés.

