Varios partidos japoneses acuerdan que la educación secundaria sea gratuita a partir del año fiscal 2026

Noticias

Tokio, 29 de octubre (Jiji Press)—El gobernante Partido Liberal Democrático, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) y el Kōmeitō acordaron el miércoles que pondrán en marcha un programa en el año fiscal 2026 para que la educación secundaria (instituto) sea efectivamente gratuita.

El acuerdo se alcanzó en una reunión de funcionarios de nivel operativo del Partido Liberal Democrático (PLD), su nuevo socio de coalición, el Nippon Ishin no Kai, y el Kōmeitō, que puso fin a su alianza con el PLD a comienzos de octubre.

Las partes también acordaron aumentar el límite máximo de los subsidios existentes, que pasará de los 396.000 yenes actuales a 457.000 yenes para los estudiantes de secundaria privada a tiempo completo, y a 337.000 yenes para los alumnos de escuelas por correspondencia.

“Se trata de un acuerdo muy importante”, declaró a los periodistas el exministro de Educación Shibayama Masahiko, del PLD, tras la reunión. “Informaremos plenamente a las escuelas sobre los cambios, para que los estudiantes puedan elegir su futuro sin preocupaciones”, añadió.

Los estudiantes extranjeros que no tengan previsto residir permanentemente en Japón no estarán cubiertos por el programa de educación gratuita. Las escuelas extranjeras también quedarán excluidas, aunque se adoptarán medidas separadas para mantener el nivel actual de ayuda financiera.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]