Honda detiene la producción en una fábrica de México debido a la escasez de semiconductores

Tokio, 30 de octubre (Jiji Press)—Honda Motor Co. ha suspendido la producción de vehículos en una fábrica de México debido a una escasez de semiconductores relacionada con el suministro interrumpido de Nexperia, un fabricante chino de chips con sede en los Países Bajos.

Se desconoce cuándo se reanudará la producción, aunque el fabricante japonés señaló el miércoles que está haciendo los preparativos necesarios para retomar las operaciones. Las interrupciones en el suministro se produjeron como resultado de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Es la primera vez que se revela el impacto del problema de suministro de chips vinculado a Nexperia en un fabricante japonés.

Honda detuvo la producción en su planta automotriz de Celaya, México, el martes, tras haber comenzado a reducir la producción en sus fábricas de Estados Unidos y Canadá el lunes.

La fábrica de México, que produce los vehículos utilitarios deportivos HR-V, fabricó más de 190.000 unidades el año pasado, la mayoría de las cuales se exportaron a América del Norte.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]