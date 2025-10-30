El nuevo vehículo japonés de reabastecimiento HTV-X llega a la Estación Espacial Internacional

Noticias

Tokio, 30 de octubre (Jiji Press)—El nuevo vehículo de reabastecimiento japonés HTV-X llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI) en la madrugada del jueves (hora de Japón).

El astronauta japonés Yui Kimiya, de 55 años, logró capturar con éxito la nave utilizando un brazo robótico alrededor de las 12:58 a.m. y la acopló posteriormente a la EEI.

“Gracias por confiarme esta importante tarea hoy”, dijo Yui en comunicación con el centro de control en tierra poco después.

“Felicitaciones por la captura”, respondió desde la sala de control de la NASA en Estados Unidos el también astronauta japonés Hoshide Akihiko, de 56 años. “Buen trabajo”, añadió.

El HTV-X es el sucesor de la nave de carga Kōnotori. Entre 2009 y 2020, nueve unidades de Kōnotori lograron llegar con éxito a la EEI.

