El alcalde de Nagasaki condena la orden de Donald Trump de realizar pruebas nucleares

Nagasaki, 30 de octubre (Jiji Press)—El alcalde de Nagasaki, Suzuki Shirō, condenó el jueves la orden que el presidente de EE. UU., Donald Trump, transmitió al Departamento de Defensa de reiniciar las pruebas nucleares, algo que calificó como “completamente inaceptable”.

“Este acto pisotea los arduos esfuerzos de la gente por lograr un mundo sin armas nucleares”, declaró durante una rueda de prensa el alcalde de la ciudad situada en el suroeste de Japón, sobre la que Estados Unidos lanzó una bomba atómica hace 80 años.

La Federación de Asociaciones de Víctimas de la Bomba Atómica de la Prefectura de Hiroshima emitió asimismo un comunicado de protesta contra la orden de Trump, afirmando que esta “pisotea los sentimientos de Hiroshima respecto a la abolición de las armas nucleares”.

El grupo, con sede en la ciudad de Hiroshima, que también sufrió el bombardeo atómico estadounidense en 1945, instó a la Administración de Trump a no reanudar las pruebas nucleares.

Por su parte, la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno (Nihon Hidankyō), ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024, difundió una declaración de su secretario general, Hamasumi Jirō, en la que se afirma que la orden de Trump “se opone a los países que luchan por un mundo sin armas nucleares” y que la confederación “pide a Estados Unidos que lidere la abolición” de dichas armas. El comunicado será enviado a la Embajada de Estados Unidos en Tokio.

