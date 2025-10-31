Japón introducirá el sistema de custodia compartida de los hijos en abril de 2026

Noticias

Tokio, 31 de octubre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el viernes una ordenanza para poner en vigor la revisión del Código Civil, que incluye la introducción de un nuevo sistema de custodia compartida para padres divorciados, a partir del 1 de abril del próximo año.

Ese mismo día también se implementará un sistema legal de pensión alimenticia que establece pagos fijos obligatorios en los casos en que no exista un acuerdo de manutención en el momento del divorcio.

Los nuevos sistemas tienen como objetivo garantizar una mayor estabilidad en la vida de los hijos tras el divorcio de sus padres.

Los progenitores podrán elegir entre custodia compartida o exclusiva. Si no logran llegar a un acuerdo, la decisión quedará en manos de un tribunal de familia, que concederá la custodia exclusiva en los casos en que exista sospecha de violencia en el hogar o abuso.

El sistema de custodia compartida exigirá el consentimiento de ambos padres para decisiones importantes relacionadas con los hijos, como la matriculación escolar o un cambio de residencia.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]