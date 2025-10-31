El Gobierno de Japón estudia discutir la política relativa a los extranjeros la semana que viene

Noticias

Tokio, 31 de octubre (Jiji Press)—El viernes se conoció que el Gobierno de Japón está considerando celebrar una reunión ministerial para discutir la política relativa a los extranjeros a comienzos de la semana que viene.

Se espera que los ministros deliberen sobre el endurecimiento de las normas sobre la adquisición de terrenos por parte de extranjeros y el refuerzo de los controles de inmigración y residencia, aparentemente como respuesta a la presencia de personas indocumentadas.

También se prevé incluir en la agenda medidas para evitar el impago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social por parte de extranjeros, así como estrategias para hacer frente a los efectos negativos del aumento del turismo en Japón.

La primera ministra Takaichi Sanae, que asumió el cargo el 21 de octubre, ha hecho de los asuntos relacionados con los extranjeros uno de los ejes centrales de su programa político. En su discurso inaugural ante la Dieta, Takaichi afirmó que el Gobierno “actuará con firmeza” frente a los delitos cometidos por algunos extranjeros.

“El objetivo es responder a la inquietud pública y a la sensación de injusticia, no excluir a los extranjeros”, aclaró el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, en una rueda de prensa.

