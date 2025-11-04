Un pueblo de Fukushima suaviza las restricciones a la entrada en áreas contaminadas

Noticias

Futaba, prefectura de Fukushima, 4 de noviembre (Jiji Press)—Un pueblo de la prefectura de Fukushima, en el noreste de Japón, suavizó el martes las restricciones en algunas áreas designadas como zonas de difícil retorno, fuertemente contaminadas en el accidente nuclear ocurrido en la central de Fukushima Dai-ichi de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) en 2011.

El levantamiento de ciertas restricciones se aplica a una parte de las llamadas zonas específicas de residencia en Futaba, uno de los dos municipios que albergan la central nuclear, donde tuvo lugar la catástrofe. En estas zonas designadas se llevan a cabo trabajos intensivos de descontaminación con el fin de que las personas registradas como residentes locales puedan regresar a sus hogares.

Tras la flexibilización de las restricciones, los residentes pueden entrar en sus viviendas sin necesidad de autorización, aunque todavía no se les permite pasar la noche allí.

Es la primera vez que se autoriza el libre acceso a las viviendas dentro de cualquiera de las zonas específicas de residencia en Fukushima. Afecta a 110 hectáreas distribuidas en tres distritos administrativos, cuya superficie total es de 530 hectáreas.

Hacia las 9:00 de la mañana del martes se abrieron nueve barricadas en los caminos que conducen a las áreas donde se aplican las nuevas medidas. Se pudo ver a residentes y policías entrando en automóvil.

