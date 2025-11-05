La mitad de las cafeterías con animales salvajes en el área de Tokio no advierten a los clientes sobre posibles riesgos

Noticias

Tokio, 4 de noviembre (Jiji Press)—Una investigación realizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) Japón sugiere que casi la mitad de las cafeterías de Tokio y sus alrededores que exhiben animales salvajes poco comunes y permiten a los clientes tocarlos no ofrecen explicaciones previas sobre los riesgos asociados a dichos animales.

El estudio in situ, llevado a cabo entre junio y julio, abarcó 25 cafeterías con animales salvajes en prefecturas como Tokio y Kanagawa que aparecían entre los primeros resultados de búsqueda en internet con términos como “animales exóticos” e “interacción”. Los responsables del WWF Japón realizaron inspecciones visuales en los locales y entrevistas con el personal para verificar las condiciones de higiene y otros aspectos de las instalaciones.

Doce de las 25 cafeterías ofrecieron a los visitantes explicaciones previas tanto sobre la forma adecuada de tocar a los animales como sobre los riesgos de sufrir lesiones; dos locales explicaron solo uno de estos puntos. En cambio, once de ellos no ofrecieron ningún tipo de explicación.

En 24 de las cafeterías se disponía de desinfectante, pero solo 14 contaban con zonas para lavarse las manos. En muestras tomadas al acariciar a los animales se detectó Escherichia coli enterohemorrágica en cuatro establecimientos y salmonela en dos.

WWF Japón también confirmó que en 23 cafés se exhibían nutrias asiáticas de uñas cortas y perezosos, ambos clasificados como animales peligrosos según los estándares británicos para zoológicos que el Ministerio de Medioambiente japonés utiliza como referencia. De esos locales, en 19 no se adoptaron medidas de seguridad como la presencia constante de empleados o la instalación de cercas protectoras.

