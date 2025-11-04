El Gobierno de Japón esbozará en enero sus políticas sobre los extranjeros

Noticias

Tokio, 4 de noviembre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, ordenó el martes a los ministros competentes que elaboren políticas relativas a los extranjeros en Japón para el próximo mes de enero.

En la primera reunión de un consejo de ministros en torno a dicha cuestión, se discutió la revisión de normas sobre la adquisición de terrenos por parte de extranjeros, así como el modo de reforzar los controles de inmigración y residencia, aparentemente para abordar la cuestión de los residentes indocumentados.

“Ha surgido una situación en la que la sociedad se siente inquieta y percibe una injusticia debido a las acciones ilegales y las violaciones de normas cometidas por algunos extranjeros”, declaró Takaichi durante la reunión.

Con el objetivo de lograr una convivencia ordenada con los extranjeros, Takaichi instó a garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, optimizar diversos sistemas y gestionar adecuadamente el territorio nacional, incluso mediante la aplicación de las actuales regulaciones sobre adquisición de tierras.

Takaichi también ordenó a los ministros competentes revisar las medidas integrales del Gobierno para la convivencia con los ciudadanos extranjeros para el próximo mes de enero, y pidió que se deliberara sobre esta cuestión cuanto antes.

