Los ataques de osos obligan a cancelar numerosos eventos en Japón

Noticias

Tokio, 5 de noviembre (Jiji Press)—Tras una serie de ataques de osos, desde octubre se han cancelado numerosos eventos por todo el país. Entre ellos se incluyen actos escolares, maratones y excursiones para plantar árboles, aunque los tipos específicos varían. Se decidió cancelar cada evento tras recibir información sobre avistamientos de osos en las inmediaciones. Los organizadores lo describían en todos los casos como una “decisión dolorosa”, y hacían hincapié en que “la seguridad es lo primero”.

El instituto Miyagi Kenritsu Sendai Daiichi, en la ciudad de Sendai, ha cancelado su evento anual de caminata de larga distancia, en el que todos los alumnos y cerca de 950 antiguos alumnos caminan juntos unos 35 kilómetros. Este evento tradicional, que cumplía ya 60 años, se había mantenido incluso durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el vicedirector Sōbu Yasuaki, de 55 años, expresó su consternación y afirmó: “Ha sido una decisión dolorosa, ya que tanto los alumnos como los padres lo esperaban con ilusión. Si las circunstancias siguen siendo las mismas el año que viene, la cancelación será inevitable”.

En la ciudad de Numata, en la prefectura de Gunma, cuatro escuelas primarias cancelaron sus maratones, mientras que varias excursiones y otras actividades también se cancelaron o se modificó su contenido. La Junta de Educación de la ciudad solicitó a los padres de los alumnos de 20 escuelas primarias y secundarias que proporcionaran transporte en coche a sus hijos.

La Junta de Educación de la ciudad de Iida y otras entidades han cancelado el maratón de senderismo del monte Kazakoshi. Se esperaba la participación de cerca de 400 personas, entre ellas alumnos de primaria y personas mayores de todo el país. Gotō Takeshi, de 55 años, miembro de la junta, declaró: “Pensamos en tomar medidas como equipar al personal de seguridad voluntario con campanas y radios, pero al final consideramos que era difícil garantizar la seguridad de los participantes. Queremos estudiar medidas operativas seguras, y nuestro objetivo es celebrar el evento el año que viene”.

La prefectura de Akita ha sufrido graves pérdidas humanas. La ciudad de Daisen canceló el evento “Noche de Halloween en el antiguo jardín de la familia Ikeda”. Un funcionario comentó: “Dado que era por la noche, dimos prioridad a la seguridad de los visitantes. Es muy decepcionante, ya que la gente había hecho reservas”.

Un evento de iluminación del follaje otoñal, previsto para celebrarse hasta el día 3 de este mes en el parque Yarōnuma de la ciudad de Hokuto, en Hokkaidō, también se ha visto cancelado. Los reflejos de los colores otoñales en el pantano gozaban de gran popularidad, y atrajeron a unos 23.000 visitantes el año pasado. Matsuno Kensei, de 63 años, secretario general de la Asociación de Turismo de la ciudad, expresó su decepción: “Hemos dado prioridad a la seguridad de nuestros visitantes. Es lamentable, ya que el número de visitas estaba aumentando”.

La ciudad de Chichibu, en la prefectura de Saitama, canceló una excursión para plantar árboles prevista para el día 16. Se esperaba que participaran alrededor de 30 personas, entre ellas familias con niños. El responsable de relaciones públicas, Nagae Yutaka, de 69 años, expresó su decepción y declaró: “Dado que se han producido numerosos ataques con lesiones en todo el país y se han registrado avistamientos también en Chichibu, hemos decidido cancelar la excursión tras consultar con las partes pertinentes para garantizar la seguridad de los participantes”.



Avistamiento de un oso cerca de una zona residencial - 30 de octubre, ciudad de Akita.

