Récord de avistamientos de osos negros asiáticos en Japón entre abril y septiembre
NoticiasSociedad
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Tokio, 4 de noviembre (Jiji Press)—Entre abril y septiembre de 2025 se han dado un total de 20.792 avistamientos de osos negros asiáticos en Japón, el número más alto para ese periodo de seis meses desde que se comenzara a registrar datos, en el año fiscal 2009, según declaró el Ministerio de Medioambiente este martes.
Esta cifra supera con creces el récord anterior, de 15.832 casos, establecido en el mismo periodo del año fiscal 2024.
Por prefectura, Iwate registró el mayor número de casos, con 4.499, seguida por Akita, con 4.005. Ambas prefecturas se hallan ubicadas en Tōhoku, región del nordeste del país.
“Los osos aparecen en zonas en las que vive gente, incluyendo áreas urbanas y satoyama (bosques junto a pueblos)”, dijo el ministro de Medioambiente, Ishihara Hirotaka, en una rueda de prensa.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]