La Fuerza Terrestre de Autodefensa firma un acuerdo con Akita para ayudar a capturar osos

Noticias

Akita, 5 de noviembre (Jiji Press)—La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón firmó este miércoles un acuerdo con el Gobierno de la prefectura de Akita según el cual enviará tropas a la región del nordeste de Japón para ayudar a capturar osos salvajes y mitigar la ola de ataques producidos por estos animales.

Se espera que los miembros de las Fuerzas de Autodefensa comiencen sus operaciones desde el mismo miércoles, en la ciudad de Kazuno.

Las tropas tienen programado expandir sus actividades a otras zonas en las que el gobierno prefectural ha solicitado ayuda, incluyendo las ciudades de Kitaakita y Ōdate, así como la de Happō.

Según el acuerdo, que se mantendrá en vigor hasta el 30 de noviembre y especifica el rango de actividades a realizar y la división de responsabilidades durante las mismas, las tropas del 21 regimiento de infantería del Campamento Akita de la Fuerza Terrestre de Autodefensa transportarán e instalarán cajas trampa, además de comprobar si con ellas se han capturado osos.

También transportarán los osos que se hayan matado tras su captura. Para garantizar la seguridad, se requerirá a los militares que lleven aerosol repelente de osos y otros tipos de equipamiento, y algunos miembros de asociaciones de cazadores los acompañarán.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]