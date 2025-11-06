En su primera charla con Zelenski, la primera ministra Takaichi promete que continuará apoyando a Ucrania

Noticias

Tokio, 5 de noviembre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, mantuvo el miércoles su primera charla telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la prometió que Japón continuará apoyando la recuperación y reconstrucción de Ucrania después de la agresión rusa.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, durante la conversación Takaichi dijo que Japón no ha cambiado de postura respecto a permanecer al lado de Ucrania.

Tras señalar que las consecuencias de la guerra podrían afectar al orden internacional, la primera ministra afirmó que su país apoyará enérgicamente los esfuerzos de Ucrania para lograr una paz justa y duradera lo antes posible.

Ese mismo día, Takaichi habló con su homóloga en Italia, Giorgia Meloni, también por teléfono. Ambas mandatarias confirmaron su compromiso con el refuerzo de la unidad en el Grupo de los Siete.

