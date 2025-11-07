‘Palestine 36’ gana el primer premio del Festival Internacional de Cine de Tokio

Noticias

Tokio, 6 de noviembre (Jiji Press)—El 38.º Festival Internacional de Cine de Tokio concluyó con Palestine 36, dirigida por Annemarie Jacir, alzándose con el Gran Premio de Tokio, el máximo galardón.

La película explora la Palestina del periodo del Mandato Británico. Carlo Chatrian, presidente del jurado de la competición, elogió la obra por su manera de profundizar en el pasado de la cuestión palestina y por su valor artístico.

El premio a la Mejor Actriz fue otorgado a Fukuchi Momoko, quien interpretó el papel principal en Kōsei no mukō-gawa (cuyo título en inglés es Echoes of Motherhood), dirigida por Nakagawa Ryūtarō, y a Kawase Naomi, que dio vida a la madre de la protagonista.

El Premio Especial del Jurado recayó en We Are the Fruits of the Forest, dirigida por Rithy Panh, mientras que el galardón a la Mejor Dirección fue compartido entre Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis, directores de Heads or Tails?, y Zhang Lu, director de Mothertongue.

Wang Chuanjun obtuvo el premio al Mejor Actor por su interpretación en Mothertongue.

