Nissan venderá el edificio de su sede central por 97.000 millones de yenes

Tokio, 6 de noviembre (Jiji Press)—Nissan Motor Co. anunció el jueves que venderá su sede central, situada en la ciudad de Yokohama, en la prefectura de Kanagawa, por 97.000 millones de yenes como parte de sus esfuerzos de reestructuración.

El fabricante japonés, que atraviesa dificultades, seguirá utilizando el edificio como su oficina principal bajo un contrato de leaseback (venta con arrendamiento posterior). La empresa registrará un beneficio extraordinario de 73.900 millones de yenes por la venta durante el actual ejercicio fiscal, que concluye en marzo del próximo año.

La compañía colocará el edificio en un fideicomiso y venderá los derechos de beneficiario, incluidos los ingresos por alquiler, a una empresa de propósito especial creada por firmas entre las que figura el fabricante taiwanés de piezas de automóviles Minth Group Ltd. Nissan planea destinar los fondos obtenidos de la venta a futuras inversiones de capital.

El importe del alquiler del edificio no ha sido revelado. El contrato de arrendamiento tendrá una duración de 20 años a partir del 12 de diciembre.

Según fuentes cercanas al asunto, Nissan seleccionó al comprador mediante un proceso de licitación.

