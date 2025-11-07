El Gobierno Metropolitano de Tokio establecerá directrices para hacer frente a los “padres monstruo”

Noticias

Tokio, 6 de noviembre (Jiji Press)—El consejo educativo del Gobierno Metropolitano de Tokio redactó y presentó ante un comité de expertos el jueves un borrador de las directrices propuestas para ayudar a los docentes a responder a las demandas irrazonables de padres y tutores.

El borrador establece que las reuniones de los profesores con padres o tutores deberán celebrarse únicamente después del horario escolar en días laborables, con una duración máxima de 30 minutos, y que, en principio, las conversaciones mantenidas tanto por teléfono como en persona deberán registrarse.

Las directrices, que se elaborarán basándose en la ordenanza de prevención del acoso a clientes promulgada por el Gobierno Metropolitano de Tokio en abril (la primera de su tipo en Japón) y cuyo objetivo es permitir que los docentes y demás personal escolar trabajen con tranquilidad, se prevé que queden finalizadas hacia finales de marzo de 2026.

Según el consejo, existen casos en los que los profesores se ven obligados a pasar tiempo en las escuelas tratando con los llamados “padres monstruo”, que formulan repetidamente exigencias irrazonables.

El consejo estableció el comité de expertos en mayo para debatir medidas concretas, concluyendo que la ordenanza de prevención del acoso a clientes podría aplicarse también al ámbito escolar.

