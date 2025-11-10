Japón evalúa el efecto de imponer penas más severas por el delito de injuria

Noticias

Tokio, 10 de noviembre (Jiji Press)—Tres años después de la entrada en vigor de una enmienda al Código Penal para imponer penas más severas por el delito de injurias, el Ministerio de Justicia ha establecido un comité de expertos con el fin de evaluar cómo se está aplicando la reforma. Con motivo de ello, el ministerio publicó los datos de 173 casos con sentencia condenatoria firme ocurridos entre julio de 2022, cuando entró en vigor la ley, y junio de este año.

Si bien algunas víctimas valoran positivamente el endurecimiento de las sanciones, también se escuchan voces críticas que señalan que “las difamaciones y los insultos siguen sin desaparecer”.

Según el Ministerio de Justicia, la proporción de casos en los que se impuso una multa, una de las sanciones introducidas con la reforma, fue del 82 % en los incidentes relacionados con internet y del 47 % en los no relacionados. En un caso, un usuario de redes sociales publicó una foto de la víctima acompañada del comentario “ya de por sí pareces un monstruo”, y recibió una multa de 300.000 yenes (unos 1.950 dólares); en otro, un pasajero que insultó a alguien en el tren diciéndole “calvo prematuro, tu vida está acabada” fue multado con 100.000 yenes.

Las reacciones de las víctimas están divididas. Kimura Kyōko (48 años), madre de la luchadora profesional Kimura Hana (22 años), quien se suicidó en 2020 tras sufrir acoso en redes sociales, señaló que “sí se percibe cierto efecto disuasorio”. En cambio, Matsunaga Takuya (39 años), quien perdió a su esposa e hijo en el accidente de tráfico de Ikebukuro en 2019 y también fue víctima de difamación, considera que “las sanciones y las medidas para prevenir la reincidencia son insuficientes” y duda de la efectividad real de la ley.

El delito de injurias se configura cuando una persona insulta públicamente a otra. Antes de la reforma, las penas consistían en arresto (menos de 30 días) o multa leve (inferior a 10.000 yenes), pero ahora se castiga con hasta un año de prisión o privación de libertad, o una multa de hasta 300.000 yenes. El Ministerio de Justicia tiene previsto decidir, basándose en las discusiones del comité de expertos, si es necesario revisar nuevamente el sistema.

Ejemplos de sanciones por el delito de injurias:

Multa de 300.000 yenes

Publicar en redes sociales la imagen de la víctima con el comentario: “Ya de por sí pareces un monstruo.”

Publicar en redes sociales un video llamando “ladrón” a la víctima.

Multa de 100.000 yenes

Publicar en un foro en línea el nombre de la víctima junto con el comentario: “Es que de verdad está gorda y da asco.”

Publicar en un foro en línea la cuenta de redes sociales de la víctima con el comentario: “Eres un enano gordo, ¿no?”

Decirle a la víctima en el tren o en una estación: “Calvo prematuro, tu vida está acabada.”

Multa leve de 9.000 yenes

Publicar en redes sociales la imagen de la víctima junto con el comentario en un idioma extranjero: “Eres muy fea.”

Decirle a la víctima en una cafetería: “Idiota, fea, muérete.”

Decirle a la víctima en un autobús: “Fuck you.”

