La primera ministra Takaichi Sanae planea recortar su propio sueldo y el de otros ministros

Tokio, 8 de noviembre (Jiji Press)—La primera ministra Takaichi Sanae planea revisar la Ley de remuneración de los funcionarios públicos para recortar los sueldos de los miembros del Gabinete, incluido el suyo, durante la actual sesión extraordinaria de la Dieta.

El Gobierno celebrará una reunión con ministros competentes el próximo martes, como muy pronto, para confirmar la suspensión de las dietas adicionales que la primera ministra y los miembros del Gabinete reciben además de su remuneración como legisladores.

Takaichi busca aparentemente demostrar su compromiso con la reforma al hacer realidad su antigua propuesta de reducir los salarios de los ministros del Gabinete. El Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), el nuevo socio de coalición del Partido Liberal Democrático, también aboga por reformas destinadas a reducir los privilegios de los diputados.

“Trabajaré en una revisión de la ley para que los miembros del Gabinete no reciban una remuneración superior a la de los legisladores”, declaró la primera ministra en su conferencia de prensa inaugural en octubre.

El Gobierno estudia incluir en la ley una disposición que establezca que las asignaciones adicionales para la primera ministra y los ministros del Gabinete no se otorgarán “por el momento”.

