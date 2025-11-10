Cazadores y autoridades se muestran desbordados por la crisis de los osos en la prefectura de Akita
NoticiasSociedad
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Akita, 9 de noviembre (Jiji Press)—En medio de la inusual frecuencia con la que están ocurriendo ataques de osos a humanos en la prefectura de Akita, en el noreste de Japón, funcionarios locales y miembros de la asociación de cazadores a cargo de responder a esta crisis están mostrando signos de cansancio.
Los osos aparecen de día y de noche, y a menudo fuerzan operaciones de captura durante los fines de semana. La escasez de tampas en caja se ha convertido en un serio problema, y la situación ha empeorado hasta el nivel en el que es necesaria la ayuda de las Fuerzas de Autodefensa.
Según el Gobierno de la prefectura de Akita, cuatro personas han perdido la vida y unas 60 han resultado heridas en ataques de osos en el año fiscal 2025. El sitio web con información sobre osos de la prefectura, “Kumadas”, registró más de 5.500 avistamientos solo en octubre.
En la ciudad de Daisen, se registraron unos 500 avistamientos de osos en octubre. Los funcionarios municipales son enviados para confirmar la presencia de osos o ahuyentarlos cada vez que se recibe un aviso. “Tenemos que responder sin importar si es fin de semana o fuera del horario laboral”, comentó un funcionario con signos de fatiga.
Debido al aumento de los avistamientos de osos, la ciudad ha agotado casi por completo su reserva de trampas en caja y se ha apresurado a adquirir ocho unidades adicionales.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]