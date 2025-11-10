La compositora de jazz japonesa Hazama Miho es nominada a los Grammy

Noticias

Los Ángeles, 7 de noviembre (Jiji Press)—La compositora de jazz japonesa Hazama Miho ha sido nominada a los 68.º Premios Grammy en la categoría de Mejor Composición Instrumental por su pieza Live Life This Day: Movement I. La noticia se conoció el viernes, cuando se publicó la lista completa de nominados.

Hazama desarrolla una carrera internacional desde que estudió en el Conservatorio de Música de Kunitachi, en Tokio, y en la Escuela de Música de Manhattan, en Nueva York. Anteriormente fue nominada en otra categoría en los 62.º Premios Grammy.

La 68.ª ceremonia de premios se celebrará el 1 de febrero del próximo año.

