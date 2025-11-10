El líder de una formación política crítica con la NHK, arrestado por difamación

Noticias

Kobe, 9 de noviembre (Jiji Press)—La policía de la prefectura de Hyōgo, en el oeste de Japón, arrestó el domingo a Tachibana Takashi, líder de un grupo político crítico con la emisora pública NHK (la cadena pública de Japón), en el marco de un caso de difamación en el que la víctima, un exmiembro de la asamblea de la prefectura de Hyōgo, aparentemente se suicidó en enero.

Tachibana es sospechoso de haber difundido información falsa sobre la víctima, Takeuchi Hideaki, quien formaba parte del comité especial de investigación de la asamblea prefectural encargado de examinar un escándalo relacionado con el gobernador Saitō Motohiko.

Se desconoce si Tachibana, de 58 años, ha admitido los cargos de difamación que se le imputan.

Su arresto se produjo después de que la policía determinara que existía riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Según un alto funcionario policial de Hyōgo, es inusual que la policía arreste a una persona por presunta difamación en perjuicio de alguien fallecido.

En diciembre del año pasado, Tachibana se presentó a las elecciones municipales en la prefectura de Osaka, al este de Hyōgo. Durante un discurso de campaña, supuestamente afirmó que “probablemente era cierto” que Takeuchi estaba siendo interrogado por la policía.

