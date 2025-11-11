Investigadores de Japón desarrollan un modelo de IA para detectar riesgo de diabetes a través del electrocardiograma

Noticias

Tokio, 11 de noviembre (Jiji Press)—Un equipo de investigadores de centros como el Instituto de Ciencias de Tokio anunció el martes que ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial que puede detectar un alto riesgo de diabetes utilizando únicamente datos del electrocardiograma.

Según los investigadores, este método, que no requiere de análisis de sangre, permite detectar de forma temprana la enfermedad y ayudar a aquellos con un alto riesgo de padecerla a revisar su estilo de vida.

El profesor Yamada Tetsuya, de la universidad, y otros miembros de su equipo dividieron a unas 16.000 personas que se sometieron a chequeos médicos en Tokio en 2022 en dos grupos: uno de diabéticos y prediabéticos, con niveles de azúcar en sangre superiores a los estándares, y otro de personas con valores normales.

El equipo alimentó con sus datos de electrocardiogramas a un modelo de inteligencia artificial, con el fin de analizar los cambios minúsculos en el movimiento del músculo cardíaco que aparecen en la etapa prediabética. El resultado fue que el modelo logró identificar a las personas con alto riesgo y a las que no padecen diabetes con una precisión aproximada del 85 % y el 70 %, respectivamente.

Un estudio realizado con dispositivos portátiles tipo reloj arrojó resultados prácticamente idénticos.

