La primera ministra de Japón podría no subir al ‘ring’ de sumo, donde no se permite acceder a las mujeres

Tokio, 11 de noviembre (Jiji Press)—El secretario en jefe del gabinete, Kihara Minoru, sugirió el martes que la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, podría no subir al dohyō (ring de sumo) durante la ceremonia de clausura de un gran torneo de sumo.

“La primera ministra desea respetar la tradición y la cultura del sumo”, declaró Kihara en una rueda de prensa al ser preguntado si Takaichi tiene previsto entregar personalmente la Copa del Primer Ministro al ganador de la división makuuchi, la categoría más alta del sumo profesional.

Según las costumbres actuales de este deporte, las mujeres no pueden acceder al dohyō.

En el pasado, los primeros ministros solían entregar el trofeo en persona en el propio ring. El hecho de si Takaichi, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en la historia de Japón, lo hará durante la ceremonia de clausura del torneo de sumo de Kyūshū, que se celebra en la ciudad de Fukuoka, ha despertado gran expectación.

“El Gobierno aún no ha tomado una decisión al respecto”, señaló Kihara. “Consideraremos la respuesta más adecuada basándonos en la voluntad de la primera ministra”, añadió. En caso de que Takaichi no entregue el trofeo, otra persona lo hará en su lugar.

