El célebre actor japonés Nakadai Tatsuya fallece a los 92 años

Noticias

Tokio, 11 de noviembre (Jiji Press)—El actor japonés Nakadai Tatsuya, recordado por sus papeles en la trilogía Ningen no jōken (La condición humana, 1959-1961) o en películas como Kagemusha (La sombra del guerrero, 1980), falleció el sábado a causa de una neumonía, según se supo este martes. Tenía 92 años.

Nacido en Tokio, Nakadai, cuyo nombre real era Motohisa, se incorporó en 1955 a la prestigiosa compañía teatral japonesa Haiyūza. Destacó por su papel protagonista en la obra Yūrei (Fantasma). Su salto al cine llegó con la película Hinotori (El fénix, 1956), y alcanzó la consagración al protagonizar Ningen no jōken, dirigida por Kobayashi Masaki.

Nakadai apareció en películas tan emblemáticas como Yōjinbō (1961) y Sanjūrō, ambas dirigidas por el afamado cineasta Kurosawa Akira; Fumō Chitai (1976), de Yamamoto Satsuo; y Wagahai wa Neko de Aru (Soy un gato, 1975), de Ichikawa Kon.

La cinta Seppuku (Harakiri, 1962), dirigida por Kobayashi y protagonizada por Nakadai, ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes de 1963, mientras que Kagemusha obtuvo la Palma de Oro en la edición de 1980.

En televisión, Nakadai interpretó a Taira no Kiyomori, jefe del clan Taira durante el periodo Heian (794-1185), en el drama histórico Shin Heike Monogatari (“La nueva historia de los Heike”), emitido por NHK en 1972. También participó en varias producciones televisivas consideradas obras maestras, como Kiga Kaikyō (“El fugitivo del pasado”) y Daichi no Ko (“El hijo de la tierra”).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]