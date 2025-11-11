El Gobierno decide recortar la remuneración de la primera ministra Takaichi y de sus ministros

Noticias

Tokio, 11 de noviembre (Jiji Press)—El Gobierno japonés decidió el martes reducir los salarios de la primera ministra Takaichi Sanae y de los demás ministros del Gabinete como parte de una serie de reformas destinadas a recortar los privilegios de los políticos.

En una reunión de ministros competentes, el Ejecutivo acordó suprimir los complementos salariales que reciben la primera ministra y los demás miembros del Gabinete, los cuales se suman a sus sueldos como diputados.

El Gobierno planea presentar un proyecto de ley para aplicar esta reducción salarial durante la actual sesión de la Dieta, el Parlamento japonés, que concluirá en diciembre.

El secretario en jefe del gabinete, Kihara Minoru, afirmó que todos los ministros seguirán cumpliendo con sus funciones, aunque únicamente percibirán sus salarios como legisladores.

En la actualidad, los miembros de la Dieta reciben un sueldo mensual de 1.294.000 yenes (unos 8.400 dólares). Además, la primera ministra percibe 1.152.000 yenes adicionales, mientras que los demás ministros del gabinete reciben 489.000 yenes extra.

