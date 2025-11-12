El Gobierno de Japón subirá el precio de sus visados por primera vez en 48 años

Noticias

Tokio, 11 de noviembre (Jiji Press)—El Gobierno japonés planea subir los precios de emisión de visados durante el año fiscal 2026, que comenzará el próximo abril.

Será el primer aumento de precios en estos servicios en 48 años. El Gobierno también subirá las sumas que los extranjeros deben pagar para cambiar o actualizar su estado de residencia.

El Gobierno incluirá estos cambios en un paquete de medidas económicas exhaustivas que se recopilará en breve.

Los costes actuales para la expedición de visados son de 3.000 yenes para un visado de entrada única, muy inferiores a los 185 dólares, o cerca de 29.000 yenes, que cuesta un visado de Estados Unidos, las 127 libras, o unos 26.000 yenes, que se cobran por un visado británico, y los 90 euros, o cerca de 16.000 yenes, que cuestan los visados de la Unión Europea. Dado que los costes de emisión de visados se han incrementado, el Gobierno ajustará sus precios considerando los de los otros principales países.

El Gobierno piensa usar estos mayores ingresos para crear medidas con las que hacer frente al problema del sobreturismo.

