Rusia prohíbe la entrada a otros 30 ciudadanos japoneses

Noticias

Tokio, 12 de noviembre (Jiji Press)—El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció el martes que ha prohibido la entrada al país de forma indefinida a otros 30 ciudadanos japoneses.

La medida es una represalia contra las sanciones impuestas por Japón sobre Rusia por la invasión de Ucrania.

Fue la primera decisión de Moscú de prohibir la entrada de ciudadanos japoneses a Rusia desde la investidura de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, el mes pasado. La última vez que Rusia tomó una medida de este tipo fue en marzo.

Entre las 30 personas japonesas afectadas se encuentran el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kitamura Toshihiro, y académicos como el profesor asociado Koizumi Yū, de la Universidad de Tokio; el profesor Iwashita Akihiro, de la Universidad de Hokkaidō; la profesora Hirose Yōko, de la Universidad de Keiō; y el profesor visitante Nagoshi Kenrō, de la Universidad de Takushoku.

También figuran entre los nuevos sancionados varios miembros de la prensa, incluidos periodistas de medios nacionales como el importante diario económico Nikkei, así como antiguos corresponsales en Moscú. En la lista aparece asimismo Hirano Takashi, editor de la agencia nacional de noticias ucraniana Ukrinform.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]