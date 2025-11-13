Remiten a la fiscalía el caso del accidente de auto de la actriz Hirosue Ryōko

Noticias

Shizuoka, 13 de noviembre (Jiji Press)—La policía japonesa remitió el jueves a la fiscalía los documentos del caso de la actriz Hirosue Ryōko, de 45 años, por presunta conducción negligente con resultado de lesiones en un accidente ocurrido en una autopista el pasado abril.

El automóvil de Hirosue chocó por detrás contra un gran camión tráiler en un túnel de la autopista Shin-Tōmei, en la ciudad de Kakegawa, prefectura de Shizuoka (centro de Japón), en la tarde del 7 de abril. Como consecuencia del impacto, un pasajero masculino sufrió una fractura ósea.

La policía prefectural de Shizuoka determinó que Hirosue conducía a más de 160 kilómetros por hora. Tras colisionar con el camión, su vehículo impactó contra las paredes de ambos lados del túnel antes de detenerse. El accidente ocurrió en un túnel de tres carriles con buena visibilidad, y no se encontraron marcas de frenado.

Las autoridades policiales intentaron inicialmente imputarle el cargo de conducción temeraria con resultado de lesiones, delito que conlleva penas más severas. Sin embargo, al parecer desistieron de esa acusación tras registrar su domicilio en Tokio y realizar una inspección en el lugar del accidente en presencia de la sospechosa.

Hirosue fue detenida en la madrugada del 8 de abril por presuntamente agredir y herir a una enfermera en el hospital de la misma prefectura al que había sido trasladada. Fue puesta en libertad ocho días después.

